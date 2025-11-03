Трамп высказался о Путине и Си: кого считает сильнее

Путин, Си, Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп высказался о китайском лидере Си Цзиньпине и кремлевском диктаторе Владимире Путине. Американский глава считает их сильнейшими лидерами.

Об этом Трамп сказал в интервью CBS.

Журналистка спросила президента США, с кем ему проще иметь дело с Путиным или Си Цзиньпинем.

«Оба жесткие, оба умных… оба очень сильных лидера. С этими людьми нельзя шутить. Это люди, к которым следует относиться очень серьезно», — заявил Трамп.

Как уже отмечалось ранее, встреча Трампа и Си провалилась. Речь шла о партнерстве, и предметные результаты не достигнуты. Более того, о дружбе между странами говорить не приходится, ведь они — идеологические противники.

«Си — классический большевик. Это человек, который будет цитировать Мао и будет говорить, какой он герой, хотя Мао угробил миллионы китайцев», — политик и дипломат Роман Бессмертный.

Он отмечает, что от разговора Трампа и Си не стоило ожидать прорывов. Их встреча носила символический характер и не повлияла непосредственно на ход войны в Украине.

Напомним, Трамп сделал громкое заявление о войне.

«Последней капли нет. Иногда нужно дать им драться, и они дерутся, они воюют. И это трудная война для Путина. Он лишился многих солдат. Может быть, миллион. И это было тяжело для Украины. Это тяжело для обоих», — сказал Трамп.