Политика
2023
1 мин

Трамп сказал, почему до сих пор не остановил войну в Украине и при чём тут Путин

Дональд Трамп заявил, что удивлен Владимиром Путиным из-за продолжительности войны.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу продолжительности войны в Украине. Трамп, регулярно заявляющий о своей способности быстро закончить войну, подчеркнул, что до сих пор не смог урегулировать этот вопрос.

Об этом Трамп заявил во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Clash Report.

«У меня еще одно дело с Путиным. Я немного удивлен Путиным. Это длится дольше, чем я думал», — сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что за время своего президентства он завершил восемь войн, но признал, что «дело с Путиным» до сих пор не закрыто.

Напомним, Европейские союзники США должны занять «более агрессивную» позицию по поводу агрессорки Российской Федерации. Страны Европы должны продвигаться вперед с планами использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что комиссар Еврокомиссии по обороне и космосу Андрюс Кубилюс шокировал признанием, почему европейская помощь Украине не меняет течение войны.

2023
