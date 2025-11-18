Трамп сказал, почему до сих пор не остановил войну в Украине и при чём тут Путин

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу продолжительности войны в Украине. Трамп, регулярно заявляющий о своей способности быстро закончить войну, подчеркнул, что до сих пор не смог урегулировать этот вопрос.

Об этом Трамп заявил во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Clash Report.

«У меня еще одно дело с Путиным. Я немного удивлен Путиным. Это длится дольше, чем я думал», — сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что за время своего президентства он завершил восемь войн, но признал, что «дело с Путиным» до сих пор не закрыто.

