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Трамп выступил по случаю 100 дней своего президентства: основные положения
Политик упомянул об Украине в выступлении.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что широкомасштабного вторжения РФ в Украину вроде бы не было, будь он главой Белого дома в 2022 году.
Об этом Трамп заявил при своем вступлении по случаю первых ста дней на посту президента на митинге в Мичигане.
Он заявил, что первые 100 дней его президента можно назвать «революцией здравого смысла».
Кроме того, он заверил, что его администрация установила рекорды по наименьшему количеству нелегальных пересечений границы с США.
Он обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в том, что они разрешали мигрантам «насиловать и убивать» американцы. Также Трамп заверил, что Байден не желал помогать американским рабочим.
Также президент США прокомментировал свою тарифную политику, в частности, ограничения в отношении Китая. Он заявил, что это усугубит экономику страны: «Мы ладим с Китаем. Они хотят заключить сделку. Это будет честное соглашение».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина уступила территории России в обмен на завершение войны, в то же время угрожая выйти из договоренностей, если процесс затянется.
Мы ранее информировали, что российские власти вели переговоры с командой Дональда Трампа еще до проведения выборов в Соединенных Штатах.