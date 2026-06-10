Трамп выступил с резким заявлением по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «слишком долго затягивал переговоры по соглашению» и сделал громкое предупреждение Тегерану.

Об этом американский лидер написал в Сети Truth Social.

«Хулиган Ближнего Востока мертв. Они слишком долго шли на переговоры по соглашению, которое было бы для них отлично. Теперь им придется за это заплатить», — подчеркнул президент.

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В сообщении Трамп заявил, что Иран «только болтает, а действий нет». Также глава Белого дома подчеркнул, что иранских ВМС и ВВС «больше не существует, потому что они полностью разгромлены».

Сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

Война в Иране — последние новости

В ночь на 10 июня Иран осуществил запуск ракет и беспилотников в направлении американских баз на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об этом после сообщений о начале ударов ответа на сбивание американского вертолета.

Заметим, на днях иранские военные сбили американский боевой вертолет Apache. Инцидент произошел во время патрулирования над Ормузским проливом. Экипаж не пострадал Однако Дональд Трмп заявил, что Вашингтон намерена ответить на атаку. Позже США начали атаковать Иран.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне ситуации с избиением вертолета заявил, что Америка «очень близка» к достижению соглашения. По его словам, это может произойти на следующей неделе или через несколько месяцев.

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