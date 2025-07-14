Трамп выступил с жестким ультиматумом Путину, но в ЕС призывают не медлить с миром

Кайя Каллас. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины против главных торговых партнеров России, если Владимир Путин не согласится на мирные переговоры в течение 50 дней.

Об этом идет речь на официальном сайте Европейского Союза.

В то же время, глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала сократить этот срок, отметив, что каждый день затягивания означает новые жертвы среди гражданских в Украине.

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Каллас, комментируя инициативу Трампа, заявила: "С одной стороны, очень положительно, что президент Трамп занимает твердую позицию по отношению к России. С другой — 50 дней — это очень долгий срок".

Также Трамп анонсировал новую военную помощь Украине, которую, по его словам, оплатят союзники по НАТО.