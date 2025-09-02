Трамп выступит с важным заявлением: что известно

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, выступит с важным заявлением.

Об этом стало известно из расписания американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что выступление Трампа запланировано на 14:00 – это около 21:00 по киевскому времени. Впрочем, о чем именно будет говорить глава Белого дома, пока неизвестно.

Отметим, что именно 2 сентября истекает 50-дневный срок, который Трамп установил диктатору РФ Владимиру Путину для заключения мирного соглашения. Президент США угрожал ввести 100% вторичные пошлины на страны, покупающие российскую нефть. Впрочем, впоследствии он сократил дедлайн до 10-12 дней.

Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента рассматривает возможность введения новых санкций против России. Ведь после встреч на Аляске Путин пошел в противоположном направлении. Он "ужасный, ужасный способ" нарастил бомбардировочную кампанию. Поэтому Вашингтон будет внимательно изучать все возможные варианты дальнейших действий в текущей неделе.