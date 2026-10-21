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Трамп взбешен: что Уиткофф и Кушнер сказали Зеленскому в Осло — NYT
По данным The New York Times, Украина и США попытались снизить напряженность в отношениях после очередного обострения публичной дискуссии между Зеленским и Трампом.
Президент США Дональд Трамп и его команда ожидают от Владимира Зеленского более сдержанной реакции на критику из Вашингтона. Во время закрытой встречи в Осло американские представители дали понять украинскому лидеру, что его публичные комментарии разозлили президента США.
Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.
Что Уиткофф и Кушнер сказали Зеленскому в Осло
Как сообщает The New York Times, встреча в столице Норвегии должна была помочь снизить напряженность в отношениях Киева и Вашингтона. По данным издания, представители Дональда Трампа обсудили с Владимиром Зеленским противоречия, возникшие между украинским президентом и главой Белого дома.
Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Осло перед запланированной поездкой в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным. Зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к разговору онлайн по болезни.
По информации The New York Times, Уиткофф и Кушнер упрекнули Зеленского в его публичных ответах на критику Трампа. Они дали понять, что американский президент был взбешен его высказываниями.
«Я никогда этого не говорил», — настаивал Зеленский во время разговора, отрицая отдельные обвинения.
Зеленский время от времени возражал и объяснял, что не говорил, что ему приписывали. Однако, по данным издания, украинский президент понял главный сигнал Вашингтона — от него ожидают более сдержанной публичной риторики.
Что Зеленский сказал после переговоров
Как сообщает The New York Times, после встречи в Осло Владимир Зеленский воздержался от новой публичной критики Дональда Трампа и положительно оценил переговоры с американскими представителями.
После переговоров Зеленский поблагодарил США за возобновление обмена разведывательной информацией, в частности, данными для раннего предупреждения о российских ракетных атаках.
«Мы благодарны американской стороне», — заявил президент Украины.
По словам Зеленского, перед поездкой в Осло он также общался с государственным секретарем США Марком Рубио и получил положительные сигналы из Вашингтона. Саму встречу с представителями Трампа украинский президент назвал конструктивной.
«Это было очень конструктивно между нами, потому что все мы стремимся к миру: Украина, Европа, Соединенные Штаты», — сказал он.
Как отмечает The New York Times, переговоры проходили на фоне напряженности между Зеленским и Трампом. Одной из задач американских представителей было обсудить разногласия между сторонами и содействовать дальнейшему диалогу.
Отдельно участники обсуждали возможность трехсторонних переговоров с участием лидеров Украины, США и России. По словам Зеленского, такой формат мог бы позволить рассмотреть вопросы, требующие решений на самом высоком политическом уровне.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал участников не возвращаться в предыдущие словесные споры, а сосредоточиться на дальнейших шагах.
«Нет никакой пользы от того, чтобы копаться в том, что было сказано вчера или неделю назад. Сейчас мы действительно должны сосредоточиться на том, что ждет нас впереди», — сказал он.
Президент Финляндии Александр Стубб также выразил надежду, что публичная конфронтация останется в прошлом.
«Сегодняшний день был успешным, а завтра новый день, и надеюсь, мы не сделаем никаких шагов назад», — отметил он.
Почему обострились отношения Зеленского и Трампа
Напряженность между Киевом и Вашингтоном усилилась на фоне решений американской администрации по России и военной поддержке Украины. По данным The New York Times, среди причин споров — договоренности по поводу российского дизельного горючего, смягчение части санкций против Москвы, проблемы с отдельными видами разведывательной и спутниковой помощи, а также задержки поставок ракет-перехватчиков.
Трамп также критиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал Киев прекратить подобные атаки. Кроме того, американский президент заявлял, что Украине, возможно, следует сменить лидера, представляющего ее на переговорах.
«Я думаю, что время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины», — сказал Трамп.
Эти заявления вызвали критику в Украине. Зеленский, в свою очередь, назвал решение Вашингтона по поводу российского дизельного горючего слабым и выразил обеспокоенность тем, что США могут склонять Киев к уступкам Москве.
Чем завершилась встреча в Осло и что будет дальше
Несмотря на напряженность в отношениях Киева и Вашингтона, участники встречи в Осло публично одобрили переговоры. По данным американского чиновника, знакомого с их ходом, сторонам удалось снизить напряжение и обсудить дальнейшие шаги дипломатического процесса.
Как сообщает The New York Times, одной из тем переговоров стали разногласия между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Отдельное внимание было уделено дальнейшим дипломатическим усилиям, направленным на завершение войны.
После встречи специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен был отправиться в Санкт-Петербург, чтобы представить Владимиру Путину предложения, наработанные с участием Украины и европейских партнеров. Этот визит должен стать следующим этапом консультаций по возможному мирному урегулированию.
Владимир Зеленский со своей стороны подчеркнул необходимость скорейшего завершения войны, ведь Россия продолжает атаковать украинские города, а мирные жители и дальше гибнут.
«Мы теряем людей, и потому, что Россия атакует, мы теряем людей и время, и это досадно, потому что у наших детей нет реальной жизни, детства», — сказал президент.
Как отмечает The New York Times, встреча в Осло стала попыткой снизить напряженность в отношениях Киева и Вашингтона и согласовать дальнейшие дипломатические шаги.
Напомним, во время пресс-конференции в Осло Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна принимать непосредственное участие в переговорах по собственному будущему. Президент также объяснил, при каком условии Киев будет приобщаться к обсуждению дальнейших шагов по завершению войны.
После встречи с Зеленским специальный посланник президента США Стив Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, чтобы представить Владимиру Путину предложения по мирному урегулированию. Также обсуждалась возможность переговоров с участием лидеров Украины, США и России.
Впоследствии Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. После переговоров американский посланник вернулся в Норвегию и рассказал о результатах встречи и дальнейших контактах по урегулированию войны.