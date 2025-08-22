Трамп "взбешен" из-за атаки Украины: Орбан похвастался запиской от президента США

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп в записке, написанной от руки, выразил гнев из-за недавних атак Украины на нефтепровод «Дружба», поставляющий нефть в Венгрию и Словакию, которые являются союзниками НАТО.

Об этом сообщает Newsweek.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся политическим союзником Трампа, поделился рукописной запиской в частной группе для своих поклонников в Facebook. По сообщению венгерской газеты Magyar Nemzet, Орбан пожаловался Трампу на атаки на Дружбу и их влияние на энергетическую систему Венгрии.

Реклама

«Украинцы постоянно обстреливают нефтепровод „Дружба“. То же они сделали и с „Северным потоком“. Правда и там всплыла наружу. Трамп ответил», — написал Орбан.

Украина же заявила, что этот трубопровод также используется для снабжения российских вооруженных сил, поэтому он стал мишенью.

«Виктор — мне не нравится это слышать. Я очень взбешен этим. Скажи об этом Словакии. Ты мой лучший друг», — написал Трамп.

Позиция Венгрии

Венгрия пытается сохранить нейтралитет в российско-украинской войне и поддерживать отношения с российским правительством, что делает ее исключением среди союзников и партнеров в Европейском Союзе и НАТО. Страна обвиняет Брюссель и Киев в попытках втянуть ее в войну.

Реклама

Орбан в своем заявлении, на которое ответил Трамп, отметил, что украинские удары по «Дружбе» произошли за несколько дней до «исторической встречи» Трампа и российского президента Владимира Путина на Аляске. С тех пор Украина снова атаковала нефтепровод.

«Этот трубопровод обеспечивает потребности Венгрии и Словакии, двух стран, не имеющих других средств импорта сырой нефти», — отметил Орбан.

Реакция Украины

В ответ на предыдущую жалобу правительства Венгрии по поводу атак Украины на «Дружбу» министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в X, что «именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее прекращать».

«Венгрии годами говорили, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия приложила все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь можете посылать свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве», — добавил Сибига.

Реклама

Напомним, Словакия и Венгрия пожаловались ЕК на Украину. Страны требуют от Еврокомиссии немедленно обеспечить безопасность энергоснабжения после очередных атак на нефтепровод «Дружба».