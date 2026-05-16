Шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд заявил, что Украине следует сосредоточить внимание на поддержке со стороны Европы и других демократических партнеров, поскольку США, по его убеждению, фактически приняли сторону Путина в вопросе войны РФ против Украины.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

По словам Аслунда, так называемые переговоры между Россией, Украиной и США выглядят как попытка давления на Киев по поводу уступок на Донбассе.

«О переговорах или так называемых переговорах между Россией, Украиной и США создается впечатление, что их главной целью было то, чтобы посланец Трампа Стив Виткофф попытался убедить украинскую сторону отдать крепостные города Донетчины, которые Путин не смог захватить с 2014 года», — заявил диплом.

Он подчеркнул, что Украина не соглашается с такими требованиями.

«И, конечно, Украина этого не делает. Поэтому сегодня Украина может более-менее сказать США: „Извините, но здесь у вас нет права голоса“, — считает Аслунд.

Также эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон в последнее время перестал поднимать тему проведения выборов в Украине.

«А по поводу дискуссий о новых выборах в Украине — вы, наверное, заметили, что США уже давно не поднимают этот вопрос, потому что фактически больше не участвуют в украинских делах, даже если между Виткоффом и советником по национальной безопасности Умеровым все еще проходят определенные встречи», — сказал он.

По мнению Аслунда, Украине следует делать ставку на сотрудничество с европейскими государствами и другими демократическими союзниками, последовательно поддерживающими Киев.

«Итак, забудьте о США. Сейчас для Украины важна Европа — в широком смысле этого слова, включая Норвегию и Великобританию, а также, конечно, Канаду, Японию, Южную Корею и Австралию. Именно они союзники», — заявил дипломат.

Он также обратил внимание на голосование США вместе с Россией в ООН по резолюциям, связанным с войной против Украины.

«Между тем США неоднократно голосовали вместе с Россией в ООН по вопросу осуждения России как агрессора в войне против Украины. США просто приняли сторону Путина», — подытожил Аслунд.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине во время своего визита в КНР.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения диктатора Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дружественны и важны.

