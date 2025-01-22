Трамп задумался о санкциях против РФ, если Путин будет уклоняться от переговоров

Для Трампа это возможно.
Президент США назвал «вероятным» применение рычага санкций против России, если Кремль будет отказываться от переговоров по миру в Украине.
Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, — пишет Укринформ.
В ответ на вопрос, введет ли он дополнительные санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров с ним по миру в Украине, глава Белого дома ответил: «Звучит предположительно».
Когда Трампа спросили, считает ли он, что войну нужно заморозить, он ответил: «Война не должна была начинаться, и если бы у вас был грамотный президент – какого не было – то и войны не было бы».
Он также повторил свое утверждение, что выборы 2016 года, на которых проиграл Байдену, «были сфальсифицированы».
Напомним, после церемонии своей инаугурации американский президент Дональд Трамп рассказал, встретится ли с Владимиром Путиным и что будет с Россией, если тот не согласится на мирное соглашение.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КОНЕЦ ВОЙНЫ за 24 часа! Трамп вернулся! Первые заявления об Украине после инаугурации!
Читайте также:
- "Мирный план" Трампа: как новый президент США планирует завершить войну в Украине
- Окончание войны за один день: Трамп после инаугурации объяснил свое обещание
- Не только Украину: Портников сказал, чего потребует Путин во время встречи с Трампом
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.