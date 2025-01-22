Трамп задумался о санкциях против РФ, если Путин будет уклоняться от переговоров

Президент США назвал «вероятным» применение рычага санкций против России, если Кремль будет отказываться от переговоров по миру в Украине.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, — пишет Укринформ.

В ответ на вопрос, введет ли он дополнительные санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров с ним по миру в Украине, глава Белого дома ответил: «Звучит предположительно».

Когда Трампа спросили, считает ли он, что войну нужно заморозить, он ответил: «Война не должна была начинаться, и если бы у вас был грамотный президент – какого не было – то и войны не было бы».

Он также повторил свое утверждение, что выборы 2016 года, на которых проиграл Байдену, «были сфальсифицированы».

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Напомним, после церемонии своей инаугурации американский президент Дональд Трамп рассказал, встретится ли с Владимиром Путиным и что будет с Россией, если тот не согласится на мирное соглашение.

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