Трамп загнал себя в тупик в отношениях с Путиным – The Hill

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оказался в политической ловушке, пытаясь маневрировать между двумя непримиримыми фигурами – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Его громкие обещания прекратить войну в Украине "за 24 часа" после возвращения к власти столкнулись со строгой реальностью: российский лидер не только не уступает, но и усиливает ракетные и дроновые удары по украинским городам.

Об этом пишет The Hill.

Между тем Трамп все резче высказывается об обеих сторонах конфликта. К Зеленскому он относится с глубоким скепсисом и не раз открыто обвинял его в нежелании благодарить США за помощь. На закрытой встрече в Белом доме в конце февраля Трамп и вице-президент Джей-Ди Венс прямо упрекнули украинского президента за "неблагодарность".

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Впрочем, в последние дни разочарование Трампа начало переноситься и на Кремль. Во вторник он написал в Truth Social: "Путин играет с огнем! Если бы не я, с Россией уже случилось бы много очень плохих вещей". В воскресенье, общаясь с журналистами, президент США заявил: "Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей. И я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным".

Трамп также заявил, что рассматривает возможность новых санкций против Москвы — шаг, ранее избегавший в его команде. Но даже в этом контексте его позиция остается противоречивой: сразу после критики Путина он снова обвинил Зеленского в провокационной риторике, мол, "все, что он говорит, только создает проблемы".

Такие заявления вызывают раздражение не только среди демократов, но и среди части республиканцев, включая некоторых сторонников MAGA. Для многих в партии становится все более очевидным: Россия не поддается ни давлению, ни призывам, а президент США теряет контроль над ситуацией, которую сам обещал решить просто и быстро.

Внутри Республиканской партии растет давление: Трамп между риторикой и реальностью

Ранний скепсис Дональда Трампа по поводу масштабной американской помощи Украине получал оживленную поддержку среди поклонников движения MAGA. В консервативных онлайн-сообществах доминируют резкие выпады в адрес Владимира Зеленского — его обвиняют в упрямстве и нежелании стремиться к миру. На этом фоне позиция Трампа, направленная на жесткий курс по Киеву, остается популярной среди части электората.

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Однако в самой Республиканской партии все громче звучат другие голоса. Сенатор Чак Грассли на этой неделе заявил, что искренне верил в способность Трампа убедить Путина завершить войну, но теперь пора действовать жестче. По его словам, нужны новые санкции, которые пришлют Кремлю четкий сигнал: "игра окончена".

В своем комментарии Грассли даже сравнил необходимость решительного курса по России с жестким отношением Трампа к Гарварду: "Санкции для Путина - это как отказ в федеральных грантах для Гарварда".

Это мнение поддержали и другие республиканцы. Сенатор Линдси Грэм похвалил Трампа за попытку покончить с войной, но добавил: "Чтобы завершить любую войну, нужен партнер. А Путин пока таковым не является".

Конгрессмен Дон Бэкон из Небраски пошел еще дальше. В воскресенье он заявил, что любые переговоры напрасны, если не подкреплены силой: "Нужно вооружить Украину до зубов, наложить максимальные санкции и конфисковать замороженные активы России".

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Однако сам Трамп пока не готов одобрить масштабное продление военной помощи. В этом случае кроется основное противоречие. Отказ от поддержки означает лишь две альтернативы: либо прекращение огня с уступками со стороны Киева, включая фактический отказ от вступления в НАТО, либо отказ от мирного урегулирования вообще.

В прошлом месяце Трамп подчеркнул, что сделку нужно заключить быстро. "Мы хотим, чтобы она была достигнута", - сказал он. И добавил, что если кто-то откажется - "мы просто это пропустим".

Но в этом варианте очевидна проблема: такая стратегия работает в пользу России. В нынешних условиях без постоянной поддержки США украинские силы теряют преимущество и в долгосрочной перспективе преобладающая численность российской армии может изменить ход войны.

Это ставит Трампа перед непростым выбором: либо отступить от своих обещаний и продолжить поддержку Киева, либо предстать как американский президент, во время правления которого Путин одержал победу.

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