Трамп заговорил о мирном соглашении с РФ: в чем обвинил Зеленского

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия заинтересована в заключении мирного соглашения. В то же время американский лидер снова упрекнул президента Украины Владимира Зеленского из-за нежелания договариваться и заявил, что Киев мог бы получить более выгодные условия, если бы согласился на соглашение два года назад.

Об этом американский лидер сказал в ходе общения с журналистами, сообщают «Новости.LIVE».

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Комментируя перспективы мирного урегулирования, Трамп отметил неравенство сил между Украиной и Россией. По его мнению, учитывая количество военных с обеих сторон, заключение договоренностей было бы целесообразным шагом.

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«Если посмотреть на шансы, вы понимаете: на одной стороне гораздо больше солдат, чем на другой. Я думаю, это было бы разумно», — заявил президент США.

Кроме того, Трамп положительно высказался о поставках российской нефти на мировой рынок. Он обратил внимание, что российскую нефть продают по низкой цене.

В то же время, американский президент пока не анонсировал поездку своего спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву.

Соглашение Трампа с РФ и реакция Украины — последние новости:

Накануне Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. По его словам, Россия должна немедленно отправить более 300 тысяч тонн горючего, еще 500 тысяч тонн ожидают в ноябре, а затем дополнительный миллион тонн. Трамп также допустил увеличение объемов поставок еще на три миллиона тонн и пообещал рекордное понижение цен на дизель. Для реализации соглашения Минфин США временно разрешил сделки с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 года. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике это решение, подчеркнув, что ослабление санкций без уступок со стороны Москвы может принести России дополнительные средства для продолжения войны против Украины.

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Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на решение Трампа разрешить поставки российского дизельного горючего на мировые рынки. «Мы сожжем их нефтеперерабатывающие заводы», — подчеркнул собеседник FT. В Киеве решение Вашингтона ослабить санкционные ограничения в отношении российского горючего вызвало возмущение.

Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна избрать нового президента и обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершать войну. По словам американского лидера, у украинского президента якобы было много возможностей прекратить боевые действия раньше, но не воспользовался ими. Трамп также подверг критике украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что они создают проблемы для мировой экономики и американских фермеров.

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