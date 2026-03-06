Трамп заговорил о смене власти в Иране и поисках нового лидера

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп намекает на то, что хочет полной смены руководства в Иране. Более того, он даже имеет несколько кандидатур на роль «хорошего лидера».

Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC News.

«Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все 10 лет», — подчеркнул Трамп.

По его словам, Вашингтон стремится, чтобы у Ирана был «хороший лидер». Мол, такие уж есть на примете.

«У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справились бы с этой работой», — заявил американский лидер.

Впрочем, Трамп не сказал, кого именно он подразумевает, но говорит, что предпринимаются усилия, чтобы они не погибли на войне.

«Мы наблюдаем за ними, да», — говорит он.

Гегсет об операции в Иране

Глава американского Пентагона Пит Гегсет заявил, что Трамп настроен на продолжение военной операции против Ирана. По его словам, военно-морские и ракетные возможности Тегерана в основном остановлены.

«За считанные дни операции „Эпическая ярость“ (США — Ред.) нанесли сокрушительные, точные удары, уничтожив большую часть иранского флота, сделав его неэффективным в бою, нейтрализовав ракетные базы и пусковые установки и установив полное преимущество в воздухе», — сказал министр обороны США.

Война США в Иране

Аятол Али Хаменей был уничтожен 28 февраля во время мощных ударов по его резиденции в Тегеране. В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил его гибель. В стране был объявлен 40-дневный общенациональный траур.

Ассамблея экспертов Ирана избрала нового Верховного лидера. Им стал сын ликвидированного Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Однако в США заявили, что Вашингтон хочет вмешаться в процесс избрания нового руководства, потому что Моджтаба Хаменеи не устраивает их.

Axios сообщило, что Трамп хочет лично приобщиться к выборам верховного лидера Ирана. Он назвал сына эксаятоллы «слабой фигурой» и сказал, что не примет того, кто продолжит прежнюю политику Ирана. По словам Трампа, США хотят видеть во главе Ирана человека, способного принести «гармонию и мир».