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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп заговорил о совместном бизнесе с Россией после войны: что он сказал об Украине

Он ответил на вопросы журналистов о возможных совместных американо-российских проектах на Аляске.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что по завершении российско-украинской войны Вашингтон планирует вести бизнес как с Киевом, так и с Москвой.

Об этом сообщает Clash Report.

Во время общения с представителями СМИ Трампа спросили о перспективах экономического сотрудничества США и России, в частности, по проектам на Аляске.

«Я думаю, что после войны мы будем вести бизнес как с Украиной, так и с Россией», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать возобновление трехсторонних переговоров для продвижения своих требований и усиления давления на Украину.

Мы ранее информировали, что государственный секретарь США Марко Рубио считает, что завершить войну в Украине исключительно военным путем невозможно.

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