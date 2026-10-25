Трамп заговорил о совместном бизнесе с Россией после войны: что он сказал об Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что по завершении российско-украинской войны Вашингтон планирует вести бизнес как с Киевом, так и с Москвой.

Об этом сообщает Clash Report.

Реклама

Во время общения с представителями СМИ Трампа спросили о перспективах экономического сотрудничества США и России, в частности, по проектам на Аляске.

Реклама

«Я думаю, что после войны мы будем вести бизнес как с Украиной, так и с Россией», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать возобновление трехсторонних переговоров для продвижения своих требований и усиления давления на Украину.

Мы ранее информировали, что государственный секретарь США Марко Рубио считает, что завершить войну в Украине исключительно военным путем невозможно.

Новости партнеров