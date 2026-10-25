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Трамп заговорил о совместном бизнесе с Россией после войны: что он сказал об Украине
Он ответил на вопросы журналистов о возможных совместных американо-российских проектах на Аляске.
Президент США Дональд Трамп заявил, что по завершении российско-украинской войны Вашингтон планирует вести бизнес как с Киевом, так и с Москвой.
Об этом сообщает Clash Report.
Во время общения с представителями СМИ Трампа спросили о перспективах экономического сотрудничества США и России, в частности, по проектам на Аляске.
«Я думаю, что после войны мы будем вести бизнес как с Украиной, так и с Россией», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Россия может использовать возобновление трехсторонних переговоров для продвижения своих требований и усиления давления на Украину.
Мы ранее информировали, что государственный секретарь США Марко Рубио считает, что завершить войну в Украине исключительно военным путем невозможно.