Трамп заинтересовался предложением возглавить Палату представителей США

В то же время шансы Трампа стать спикером Палаты представителей достаточно низкие.
Бывший президент США Дональд Трамп заинтересовался предложением стать спикером Палаты представителей — нижней палаты американского Конгресса.
Об этом сообщает The Hill.
"Да, вы знаете, это очень интересно", — заявил экс-глава американского государства, добавив, что соратники ранее предлагали ему баллотироваться в Сенат.
По мнению Трампа, идея возглавить Палату представителей в 2022 году "может выглядеть лучше".
В то же время, отмечают в издании, шансы Трампа победить в промежуточных выборах в Конгресс достаточно низкие. Для этого ему нужно победить в одном из округов, а затем получить поддержку большинства конгрессменов. Напомним, что большинство в Палате представителей и в дальнейшем удерживают демократы.
Как сообщалось, бывший глава США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность еще раз принять участие в президентской гонке в 2024 году, потому что скучает "за помощью людям".
Он также выразил готовность провести кампанию от имени республиканских кандидатов на промежуточных выборах в следующем году.