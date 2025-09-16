Трамп заинтриговал, будет ли на переговорах с Зеленским и Путиным: что сказал

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп ответил, будет ли на вероятной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Clash Report.

«Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придется сидеть в комнате с ними, потому что они не могут сидеть вместе», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, тема Украины не входит в число приоритетов для президента США Дональда Трампа в его общении с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам эксперта, американский лидер обращает внимание прежде всего на отношения между Вашингтоном и Москвой. Подобный подход, отмечает Дикинсон, уже проявился во время встречи на Аляске, где Трамп фактически проигнорировал провокационные действия России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется заключить соглашение» для завершения войны с Россией.