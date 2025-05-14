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Трамп заинтриговал заявлением о своем участии в переговорах в Турции
Американский президент считает, что завтрашняя встреча в Стамбуле – это возможность закончить войну.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его плотный график не помешает встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным "ради спасения жизней".
Заявление американского лидера приводит Clash Report.
"Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но готов [изменить график], чтобы спасти жизнь", - амбициозно заявил американский лидер.
Заметим, что глава Белого дома выразил сомнения, пойдет ли Путин на переговоры, если его там не будет. Вместе с тем, Трамп возлагает большие надежды на встречу в Стамбуле.
"Он (Путин – Ред.) хотел бы, чтобы я был там. Это возможно… Я не знаю, будет ли он (Путин – Ред.) там, если меня там не будет. Мы это выясним", - сказал президент США.
Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон "всегда" рассматривает возможность введения вторичных санкций в отношении Российской Федерации.
Переговоры в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что будет ждать кремлевского "фюрера" в Турции. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что глава государства будет на переговорах в Стамбуле даже без Путина. Отсутствие "фюрера" на переговорах станет международным сигналом, что Москва избегает диалога.
Глава ГУР Кирилл Буданов называет правильной готовность Зеленского встретиться с Путиным лично. По его словам, таким образом, президент демонстрирует стремление и готовность к завершению войны. Чего пока не скажешь о главе Кремля, отмечает военный разведчик.
Между тем в администрации Путина сделали последние заявления об участии в переговорах, но Состав российской делегации не назвали. Мол, это будет озвучено, когда поступит указание от диктатора .