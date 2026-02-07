- Дата публикации
Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине после переговоров в Абу-Даби
Трамп заговорил об «определенных изменениях» после переговоров Украины, США и России.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украине прошли успешно.
Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на борту самолета Air Force One.
«Мы провели очень хорошие переговоры по России и Украине, которые могут привести к определенным изменениям», — подчеркнул он.
Кроме того, президент США также заявил о «очень хороших» переговорах с Ираном.
Напомним, в столице Объединенных Арабских Эмиратов 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров с участием Украины, США и России. Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что «переговоры прошли действительно конструктивно».
Одним из результатов переговоров в Абу-Даби стала договоренность о новом обмене. Представители США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными. В частности, 5 февраля домой вернулись 157 украинских защитников.