Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине после переговоров в Абу-Даби

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украине прошли успешно.

Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на борту самолета Air Force One.

«Мы провели очень хорошие переговоры по России и Украине, которые могут привести к определенным изменениям», — подчеркнул он.

Кроме того, президент США также заявил о «очень хороших» переговорах с Ираном.

Напомним, в столице Объединенных Арабских Эмиратов 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров с участием Украины, США и России. Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что «переговоры прошли действительно конструктивно».

Одним из результатов переговоров в Абу-Даби стала договоренность о новом обмене. Представители США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными. В частности, 5 февраля домой вернулись 157 украинских защитников.