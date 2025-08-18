- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 7196
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп "заинтригован" ответом Зеленского не проводить выборы во время войны: «О, это хорошо»
Трамп, похоже, заинтересовался идеей, что можно не проводить выборы во время войны.
В ходе конференции в Белом доме президента Зеленского спросили, проведут ли выборы в Украине после завершения войны. В западных СМИ обратили внимание, что Трамп, кажется, был заинтригован перспективой невозможности проведения выборов в состоянии войны.
Об этом передают Sky News и CNN.
«Потому что во время войны нельзя проводить выборы», — сказал Зеленский, добавляя, что может понадобиться перемирие.
Президент Трамп отвечает — и трудно понять, саркастически ли это, или в шутку: «То есть вы говорите, что во время войны нельзя проводить выборы? То есть, если через три с половиной года, мы (США — Ред.) вдруг окажемся в состоянии войны с кем-то, то больше никаких выборов?»
Это ссылка на время проведения следующих выборов в США, на которых Трамп не будет иметь право баллотироваться.
«О, это хорошо», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп объяснил, будут ли США отправлять свои войска в Украину.
Также он заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно поначалу прекращать огонь.