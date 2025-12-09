Дональд Трамп / © Associated Press

Дипломатические успехи президента США Дональда Трампа на международной арене оказались под вопросом после ряда возобновившихся конфликтов в регионах, где он заявлял о посредничестве. Это подвергает сомнению его «миротворческие» способности, за которые Трамп ранее получил, в частности, «премию мира» ФИФА.

Об этом пишет обозреватель Питер Бомонт в издании The Guardian.

Как пишет обозреватель, в последнее время Трамп заявлял о ряде успехов, однако текущие события опровергли их прочность:

Таиланд и Камбоджа . Даже, несмотря на заявленное летом «прекращение огня», в понедельник снова вспыхнули самые ожесточенные бои между войсками этих стран.

Руанда и ДРК (Демократическая Республика Конго) . Только что подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между странами региона Великих озер столкнулось с трудностями. Президент ДРК Феликс Тшисекеди заявил законодателям, что Руанда уже нарушает свои обязательства.

Сектор Газа. Условия для палестинцев, несмотря на заявленное «прекращение огня», остаются критически жалкими из-за почти ежедневных нападений.

В то же время, как отмечает обозреватель, Трамп и его администрация продолжали пытаться давить на Украину, чтобы та вознаградила Россию за незаконную агрессию и сдала часть своей территории.

Питер Бомонт подчеркивает, что деятельность Трампа нельзя корректно классифицировать даже как работу над достижением мира. Эксперты во внешней политике, руководствуясь концепцией покойного социолога Йохана Галтунга, различают два вида мира:

Отрицательный мир. Это просто отсутствие прямого насилия. Глубинная напряженность и нерешенные проблемы при этом все еще существуют, делая мир хрупким и склонным к новым конфликтам. Положительный мир. Гораздо более сложный процесс, решающий глубинные проблемы, структурное насилие и неравенство, лежащие в основе конфликта.

По словам обозревателя, Трамп и его посланники занимаются заключением соглашений (deal-making) — фундаментально транзакционным делом, которое является «нулевой суммой» и сосредоточено на переговорах между фиксированными позициями. По мнению обозревателя, настоящее же миротворчество, напротив, стремится к долгосрочным «выигрышным» результатам, построению доверия, трансформации отношений и устранению исторической несправедливости.

Обозреватель The Guardian заключает, что инстинкты Трампа направлены скорее на рукопожатие и подписание (исполнение), чем на инклюзивный процесс и крепкий справедливый мир, отражающий его опыт в бизнесе. Опаснее всего, что это отсутствие настоящих обязательств делает посредника в лице Трампа наиболее ненадежным и недобросовестным актером в переговорах.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал объемы финансовой и военной помощи, предоставленной Украине его администрацией и Джо Байденом.

Также сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому и диктатору РФ Владимиру Путину «трудно попытаться заключить соглашение», потому что «они очень ненавидят друг друга».