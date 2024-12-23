"Трамп занял выжидательную позицию": эксперт оценил, когда будут переговоры с Путиным

В администрации Дональда Трампа понимают, что сейчас нет смысла разговаривать с Владимиром Путиным.

Переговоры новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным маловероятны до февраля 2025 года. Ведь Трамп не хочет "смазывать" свои первые недели пребывания у власти неудачными переговорами с россиянами.

Такое мнение политолог Вадим Денисенко выразил в эфире Radio NV.

Эксперт отметил, что встреча Трампа с Путины вернет последнего на самый высокий уровень политики.

"Именно поэтому Трамп сейчас и занял очень выжидательную позицию, и именно поэтому его представитель по Украине Келлог едет в Украину только в начале января. То есть в этом случае они понимают, что сейчас нет смысла разговаривать с Путиным", – отметил Денисенко.

По его словам, Путин раскрыл свою карту. Глава Кремля сказал, что в ближайшее время не собирается вести переговоры. В свою очередь Трамп не хочет повторить с Россией свою ошибку в отношении КНДР.

"Если Трамп встречается с Путиным и повторяет ту ошибку, которая была сделана во время первого правления, когда он встречался с Ким Чен Ыном и потом это ни к чему не привело, – я думаю, что Трамп этого не хочет. Трамп не хочет смазывать свою инаугурацию, Трамп не хочет смазывать свои первые недели пребывания у власти неудачными переговорами с россиянами", – высказал мнение политолог.

Поэтому он прогнозирует, что начнется челночная дипломатия. А реальные переговоры не состоятся, по меньшей мере, до начала февраля.

"Считаю, что как минимум до начала февраля вероятность начала более-менее реальных переговоров – я не говорю о встрече Трамп – Путин – минимальна или близится к нулю", – сказал Денисенко.

Напомним, 22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным, ведь тот ранее говорил, что хочет встретиться с ним "как можно скорее".

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