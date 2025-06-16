Трамп запретил убивать верховного лидера Ирана: Нетаньяху отреагировал

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Ликвидация иранского верховного лидера Ирана Али Хаменеи положит конец войне между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ABC News.

Так, политик отверг слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство Али Хаменеи может привести к эскалации конфликта. По словам израильского премьера, Тегеран "хочет вечной войны".

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"Мы имеем полвека конфликта, который распространяет этот режим, терроризирующий всех на Ближнем Востоке. Он бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии; распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж везде. Они подводят нас на грань ядерной войны. На самом деле, Израиль пойдет заранее. это только противостоя силам зла", - сказал он.

На вопрос, действительно ли Израиль нацелится на верховного лидера, Нетаньяху ответил, что Иерусалим "делает то, что нам нужно".

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-ядерщиков. Это фактически ядерная команда Гитлера", – добавил премьер Израиля.

Напомним, Reuters сообщило о том, что якобы Дональд Трамп запретил убивать верховного лидера Ирана. По словам президента США, которые передают источники в американском правительстве, о преследовании политического руководства пока речь не идет.

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Кроме того, президент США заявил, что если Иран хочет разговаривать, то сейчас самое время. Мол, потом будет слишком поздно.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон "может вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном, хотя сейчас, по его словам, "не вовлечен" в боевые действия. Кроме того, он выразил готовность рассматривать диктатора России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте.

Дата публикации 18:32, 16.06.25 Количество просмотров 150 Израиль ударил по гостелевидению Ирана: момент попал в прямой эфир (видео)