Трамп запутался в собственных обещаниях: эксперт объяснил, как это использует Кремль

Дональд Трамп продолжает настаивать, что может быстро завершить войну в Украине, хотя эксперты считают его заявления нереалистичными. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своими необоснованными обещаниями по войне в Украине создал себе проблему, которую теперь вынужден поддерживать. Он постоянно заявляет, что способен договориться с Путиным за 24 часа, что у него "прекрасные отношения" с Кремлем и что Россия якобы готова к миру.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

По его словам, эти заявления не имеют никакого основания, но Трамп вынужден и дальше настаивать на своей позиции.

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Между тем, Москва использует ситуацию в собственных интересах.

"У россиян есть определенное удовлетворение от того, что они могут показать США их место. Они дают какие-то обещания, не выполняют их - и этим демонстрируют свою силу. А у США нет сейчас достаточно рычагов, чтобы влиять на Россию. Но признать это Трамп не может, ведь это противоречит его имиджу лидера, которого все уважают и который со всеми дружит", – сказал он.

Таким образом, заявления Трампа играют на руку Кремлю, ведь они дают России возможность казаться сильнее, чем она есть, и взорвать авторитет США на международной арене.

Напомним, по словам украинского дипломата Романа Бессмертного, Трамп своей политикой приближает себя к импичменту.