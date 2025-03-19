Трамп заверил, что не общался с Путиным о прекращении помощи Украине — Fox News

Президент США заявил, что общался с российским диктатором около двух часов.
Американский президент Дональд Трамп 19 марта 2025 года прокомментировал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине.
Это произошло в эфире Fox News.
Дональд Трамп заявил, что прекращение помощи Украине – это не та тема, которая фигурировала в разговоре президентов обоих государств.
"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили многие темы, но ничего о прекращении помощи", — отметил глава американской нации.
Также президент США отметил, что разговор с Путиным был "замечательным".
Напомним, 18 марта состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился около двух часов.
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