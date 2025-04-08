Трамп заверил, что не планирует паузу во введении пошлин против других государств

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп 8 апреля 2025 г. заявил журналистам, что он не собирается вводить паузу в применении пошлин, о которых он объявил на прошлой неделе.

Об этом пишет CNN .

"Ну, мы не смотрим на это. У нас есть много стран, которые собираются заключать с нами соглашения. И это будут справедливые соглашения. И в некоторых случаях они будут платить значительные тарифы. Это будут справедливые соглашения. Как вы знаете, я разговаривал сегодня утром с премьер-министром Японии, и у нас был очень хороший разговор", — сказал он.

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Отвечая на вопрос о неоднозначных уведомлениях его администрации о тарифных переговорах, президент заявил, что "они могут быть правдой".

"Возможно, они оба могут быть правдой. Могут быть постоянные тарифы, а также могут быть переговоры, потому что есть вещи, которые нам нужны, кроме тарифов", — сказал президент.

Замечания президента прозвучали, когда он сидел рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете. Американские акции сегодня были чрезвычайно нестабильны, поскольку трейдеры искали любые признаки того, что тарифы Трампа могут быть согласованы или отменены. Американские акции упали третий день в понедельник, и S&P 500 вошел в территорию медвежьего рынка.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на весь импорт, в том числе по безлюдным островам Герд и Макдональд, где живут одни пингвины.