Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Владимир Путин якобы устал от войны и хочет договориться о мире. В то же время, сам российский руководитель после встречи с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином публично отверг возможность ограниченного перемирия и пригрозил Украине новым ответом.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех европейских чиновников, осведомленных о содержании разговора.

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Что Трамп сказал европейским лидерам о Путине

Телефонный звонок состоялся 19 ноября во время встречи Коалиции желающих в Берлине, куда прибыли европейские лидеры и Владимир Зеленский. Трамп присоединился к разговору с борта президентского самолета Air Force One по телефону своего зятя Джареда Кушнера.

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По словам одного из собеседников издания, американский президент рассказал, что во время двух встреч с Путиным в китайском Шэньчжэне они в основном говорили об Украине. Трамп убеждал европейцев, что российский диктатор устал от войны и готов к соглашению, на которое еще несколько месяцев назад не согласился бы.

При обращении к европейским союзникам Трамп также сравнил войну в Украине с кровопролитием во время битвы под Геттисбергом — одной из самых кровавых битв Гражданской войны в США. Он отметил огромное количество погибших и заявил, что европейские страны тратят на помощь Украине «миллиарды и миллиарды», которые могли бы направить на собственные «прекрасные страны».

Путин после переговоров с Трампом пригрозил Украине

Публичные заявления Путина после встречи в Китае существенно отличались от того, как его позицию пересказывал американский президент. Российский диктатор заявил, что после украинских ударов по Крымскому мосту Москва не будет возвращаться к переговорам об ограниченном перемирии по энергетическим объектам и судоходству в Черном море.

«Мы не согласимся. Наш ответ будет гораздо более болезненным», — пригрозил он.

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Путин признал, что удары нанесли серьезные повреждения автомобильной части моста. По его словам, он обсуждал эту ситуацию с членами Совбеза РФ.

В то же время, российский руководитель вновь выдвинул территориальные требования к Украине. В частности, он заявил, что Киев должен отказаться от территорий Донбасса, которые до сих пор контролируют украинские силы. Также Путин повторил намерение создавать так называемые «зоны безопасности» вдоль границы.

Отдельно он отверг идею размещения европейских военных в Украине после завершения боевых действий. По его словам, присутствие иностранных войск будет якобы означать, что Европа не стремится к миру. При этом Путин продолжал утверждать, что Москва вроде бы открыта к политическому урегулированию.

Как европейские лидеры отреагировали на заявления Трампа

В Берлине европейские союзники Украины подтвердили готовность продолжать поддержку Киева и участвовать в мирных переговорах. В то же время они подчеркнули, что Россия пока не продемонстрировала готовность отказаться от максималистских требований.

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«Мы продолжим поддерживать Киев столько, сколько потребуется», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он также предостерег, что договоренности без участия европейских государств могут напоминать новое разделение сфер влияния. «Ялтинский формат не принесет миру», — подчеркнул Мерц, комментируя трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, призвал союзников по НАТО снова поднять вопрос вступления Украины в Альянс — одно из ключевых требований Киева по будущей безопасности.

Мирные переговоры и военная помощь Украине: противоречивые сигналы

Во время того же телефонного включения Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Киеву. По информации Politico, американский президент говорил о больших человеческих потерях и призвал европейские страны прекратить тратить миллиарды на войну. Эти слова вызывали обеспокоенность среди союзников Украины, которые опасаются ослабления поддержки именно тогда, когда Москва не демонстрирует готовность к уступкам.

После встречи в Берлине американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Россия согласилась на расширение формата мирных переговоров с привлечением европейских государств. Он также заверил, что Трамп не намерен навязывать Украине одностороннее соглашение. В то же время, конкретных сроков и условий предстоящей встречи Кушнер не назвал.

Однако аналитики Института изучения войны обратили внимание на другую сторону заявлений Кремля. По их оценке, Путин использует украинские удары по Крымскому мосту как повод, чтобы переложить на Киев ответственность за отсутствие прогресса в мирном процессе. В ISW напомнили, что с марта 2025 года российский диктатор отвергал инициативы по прекращению огня и моратория на дальнобойные удары. Нынешние заявления про мост, по мнению аналитиков, являются очередной попыткой представить Украину как препятствие на пути к миру.

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