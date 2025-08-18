- Дата публикации
Трамп завершил переговоры с Зеленским: как охарактеризовал встречу
Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским перед встречей с европейскими лидерами.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завершил двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским перед встречей с европейскими лидерами, назвав их успешными.
Трамп заявил, что обсудил многие темы с Зеленским сегодня.
«Мы обсудили многие темы с Зеленским. Я сегодня прямо разговаривал с Путиным. Мы позвоним по телефону сразу после этой встречи», — сказал глава Белого дома.
Он похвастался, что все мероприятия в Белом доме проходят очень успешно.
На данный момент, на момент публикации новости, Трамп проводит многостороннюю встречу с европейскими лидерами.
Ранее Дональд Трамп объяснил, будут ли США отправлять свои войска в Украину.
Также он заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно поначалу прекращать огонь.
Все главные заявления американского президента на брифинге с Зеленским читайте в статье.