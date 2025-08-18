Трамп завершил переговоры с Зеленским: как охарактеризовал встречу

Трамп и Зеленский в Белом доме сегодня, 18 августа / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завершил двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским перед встречей с европейскими лидерами, назвав их успешными.

Трамп заявил, что обсудил многие темы с Зеленским сегодня.

«Мы обсудили многие темы с Зеленским. Я сегодня прямо разговаривал с Путиным. Мы позвоним по телефону сразу после этой встречи», — сказал глава Белого дома.

Реклама

Он похвастался, что все мероприятия в Белом доме проходят очень успешно.

На данный момент, на момент публикации новости, Трамп проводит многостороннюю встречу с европейскими лидерами.

Ранее Дональд Трамп объяснил, будут ли США отправлять свои войска в Украину.

Также он заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно поначалу прекращать огонь.

Реклама

Все главные заявления американского президента на брифинге с Зеленским читайте в статье.