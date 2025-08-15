ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
8314
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что будет свидетельствовать о провале переговоров с Путиным

Трамп считает, что все пройдет «отлично» на переговорах с Путиным на Аляске.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Президент США Дональд Трамп заявил, какие будут знаки, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли неудачно.

Он сказал, что надеется сегодня договориться о прекращении огня в Украине, но если переговоры на Аляске пойдут не так, он может завершить саммит досрочно, передает Fox News.

«Думаю, что все пройдет очень хорошо — а если нет, я быстро вернусь домой», — заявил Трамп.

На вопрос, уйдет ли он пешком, президент США ответил: «Я бы пошел пешком».

Напомним, Трамп перед встречей с Путиным сделал важное заявление о территории Украины.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie