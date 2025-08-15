- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 8314
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что будет свидетельствовать о провале переговоров с Путиным
Трамп считает, что все пройдет «отлично» на переговорах с Путиным на Аляске.
Президент США Дональд Трамп заявил, какие будут знаки, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли неудачно.
Он сказал, что надеется сегодня договориться о прекращении огня в Украине, но если переговоры на Аляске пойдут не так, он может завершить саммит досрочно, передает Fox News.
«Думаю, что все пройдет очень хорошо — а если нет, я быстро вернусь домой», — заявил Трамп.
На вопрос, уйдет ли он пешком, президент США ответил: «Я бы пошел пешком».
Напомним, Трамп перед встречей с Путиным сделал важное заявление о территории Украины.