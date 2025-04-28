Трамп заявил, что для наступления мира Путину нужно прекратить стрелять и подписать соглашение

Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что испытывает разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и выразил неуверенность, что кремлевский диктатор Путина намерен прекратить войну.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Он отметил, что не может уверенно сказать, что Путин хочет прекращения войны после того, как диктатор нанес ракетный удар по Киеву.

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«Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней. Мы, вероятно, многое узнаем. Я был разочарован тем, что ракеты летели со стороны России», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Путин должен продемонстрировать, что он благосклонен к миру.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов принять мирное соглашение с Россией, которое будет предусматривать отказ от Крыма .

Мы ранее информировали, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что если Украина согласится на предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с Россией, это походило бы на «капитуляцию» .