Трамп заявил, что его администрация запланировала переговоры с Украиной, Россией и "разными сторонами"

Трамп ответил на вопрос о переговорах о завершении войны.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его представители запланировали ряд встреч и переговоров с Украиной и Россией и "разными сторонами".
Об этом информирует CNN.
"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию", — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что если мирный план советника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога предусматривает лишь прекращение огня и выборы в Украине, то это провал.
Мы ранее информировали, что Маломуж объяснил, зачем Россия делает "вбросы" об окончании войны до 9 мая.
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