Трамп заявил, что его мирный план предусматривает наказание для России: подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную угрозу нападения России на страны Балтии в будущем.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Американский лидер выразил мнение, заявив, что Россия «не ищет новой войны».

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что Россия не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы.

«Россия не ищет новой войны. Она будет наказана», — сказал он.

Комментируя обсуждаемый на международном уровне 28-пунктный «мирный план», Дональд Трамп четко определил единственную цель США в этом процессе.

«США в нем заинтересованы только в одном — мы хотим, чтобы убийства прекратились», — заявил он.

Напомним, Владимир Путин заявил, что «мирный план» Дональда Трампа по Украине якобы обсуждался еще до встречи на Аляске, а Москва согласилась с предложениями США. Российский лидер назвал документ из 28 пунктов «обновленным после Аляски» и заявил, что Вашингтон просил Кремль проявить «гибкость» в урегулировании.

Путин также утверждает, что партнеры России поддержали возможные договоренности и одновременно обвинил Украину в отсутствии официального ответа на план.