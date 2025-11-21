- Дата публикации
Трамп заявил, что его мирный план предусматривает наказание для России: подробности
Комментируя 28-пунктный «мирный план», Трамп отметил, что единственная цель США — «чтобы убийства прекратились».
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную угрозу нападения России на страны Балтии в будущем.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
Американский лидер выразил мнение, заявив, что Россия «не ищет новой войны».
Кроме того, Трамп выразил уверенность, что Россия не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы.
«Россия не ищет новой войны. Она будет наказана», — сказал он.
Комментируя обсуждаемый на международном уровне 28-пунктный «мирный план», Дональд Трамп четко определил единственную цель США в этом процессе.
«США в нем заинтересованы только в одном — мы хотим, чтобы убийства прекратились», — заявил он.
Напомним, Владимир Путин заявил, что «мирный план» Дональда Трампа по Украине якобы обсуждался еще до встречи на Аляске, а Москва согласилась с предложениями США. Российский лидер назвал документ из 28 пунктов «обновленным после Аляски» и заявил, что Вашингтон просил Кремль проявить «гибкость» в урегулировании.
Путин также утверждает, что партнеры России поддержали возможные договоренности и одновременно обвинил Украину в отсутствии официального ответа на план.