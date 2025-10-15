Трамп заявил, что экономика РФ приближается к коллапсу: в Москве отреагировали

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

На днях президент США Дональд Трамп заявил о дефиците бензина в России и выразил мнение, что российская экономика рушится. Впрочем, в Москве эти утверждения отвергают, потому что это не соответствует действительности.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, сообщает The Guardian.

По словам российского чиновника, предупреждение Трампа о том, что экономика России приближается к коллапсу – это неправда. Вроде бы, происходит стабильная поставка бензина на внутренний рынок страны агрессорки. Мол, проблем нет.

Реклама

"Мы не видим никаких проблем в этом плане. Баланс между производством и потреблением поддерживается. Мы, со стороны правительства и соответствующих министерств, делаем все, чтобы так и оставалось", - сказал Новак.

Заявление Трампа

Во время общения с журналистами Трамп вновь жестко раскритиковал Путина, заявив, что расположен поведением “фюрера”, с которым раньше имел «очень хорошие отношения».

По его словам, глава Кремля "должен бы выиграть войну в Украине за неделю", а воюет почти четыре года. Трамп считает, что Москва просто не желает завершать войну.

"Я не понимаю, почему он продолжает эту войну", - подчеркнул американский лидер.

Реклама

Напомним, The Economist пишет о том, что целенаправленные «адские» удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ усугубляют топливный кризис в государстве-агрессоре, помогают изменить мнение президента США Дональда Трампа по поводу перспектив Украины в войне. По информации издания, пострадали до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, причем около 20% сократилось одновременно.