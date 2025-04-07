Трамп заявил, что Европа обращается с США "очень плохо" и выдвинул условие тарифных переговоров

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вести переговоры с Европой об изменении тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Об этом он сказал в комментариях журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает The Guardian .

По его словам, Европа хочет сесть за стол переговоров. Впрочем, отмечает Трамп, этого не будет, "пока они не начнут платить нам много денег каждый год – сначала за настоящее, но также и за прошлое, потому что они забрали много нашего богатства".

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"Соединенные Штаты не могут терять $1,9 триллиона долларов в торговле. Мы не можем этого позволить, особенно еще и тратя большие средства на НАТО, чтобы защищать европейские страны. Мы прикрываем их военно, а при этом несем торговые убытки", - отмечает глава Белого дома.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что, мол, Европа "очень, очень плохо себя вела" с США и "обманула наших лидеров".

"Вы знаете, Европа также имеет огромный профицит в отношениях с Соединенными Штатами. Европа обращалась с нами, возможно, немного мягче, но все равно очень, очень плохо. Китай – да, но и Европа тоже. Европа вела себя очень, очень плохо, потому что она обманула наших лидеров", – сказал он.

Трамп также посетовал, что европейцы не покупают у США автомобили и еду.

"Мы принимаем их автомобили – Mercedes, Volkswagen, BMW, мы принимаем миллионы их авто. А они не берут ни одной нашей машины. Они не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они ничего не покупают. Европа обращается с нами очень плохо", - заявил американский президент.

Как сообщалось, Дональд Трамп ввел 10% пошлины против безлюдных островов , где живут пингвины. Речь идет об островах Герд и Макдональд.

Дата публикации 21:37, 04.04.25 Количество просмотров 13 Айфоны теперь на вес золота? Что еще подорожает из-за политики Трампа