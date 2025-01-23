Трамп заявил, что Европа отстает от США по поводу помощи Украине: Каллас отреагировала

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Европа вроде бы отстает от Штатов в помощи Украине не соответствует действительности. Страны ЕС внесли наибольший вклад.

Об этом заявила верховная комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters.

"Мы предоставили Украине более 134 миллиардов евро. Это делает нас крупнейшим международным донором", — сказал Каллас, отвечая на вопрос о комментариях президента США.

Каллас считает важным, чтобы Европа принимала участие во всех переговорах по прекращению войны, начатой вторжением России в Украину 2022 года. Заметим, издание пишет, что некоторые европейские чиновники выразили опасение, что Трамп может попытаться заключить соглашение непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.

"Какие бы ни были переговоры или договоренности между Россией и Украиной, это также касается Европы. Поэтому здесь также главное "ничего о Европе без Европы", — сказала Кая Каллас.

Она также выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС найдет согласие на сохранение санкций против России до того, как они закончатся в конце месяца. По словам политики, пока нет причин для ослабления или снятия санкций сейчас.

Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан призвал отменить санкции в отношении РФ. Ведь, по его словам, администрация Дональда Трампа готова открыть "новую эру".

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