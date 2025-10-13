Трамп заявил, что хочет обсудить с Путиным поставки ракет Tomahawk Украине

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность предупредить диктатора Путина о намерении разрешить снабжение Киева ракет Tomahawk в случае, если война в Украине не будет урегулирована.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова президента во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Трамп отметил, что окончательное решение о предоставлении оружия еще не принято, но он осознает риск эскалации.

Реклама

«Они хотели бы получить Tomahawk. Это шаг вперед. Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk», — заявил президент США.

Он добавил, что не исключает возможности предупредить диктатора Путина о таких намерениях.

«Я могу сказать: „Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk“. Tomahawk — это невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал Трамп.

По его словам, об этом также говорилось во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Кремль не прекратит войну.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп во время интервью журналистам на борту Air Force One рассказал о схеме поставки оружия Украине.