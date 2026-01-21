ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
869
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что хочет встречи с Зеленским: почему президент Украины до сих пор не в Давосе — детали от СМИ

По информации СМИ, Зеленский все же отправится в Давос на встречу с Трампом.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
СМИ: Зеленский и Трамп попытаются согласовать условия мира в Альпах

СМИ: Зеленский и Трамп попытаются согласовать условия мира в Альпах / © Associated Press

Несмотря на заявления о необходимости оставаться в Киеве, президент Владимир Зеленский все же отправится в Давос, где должен встретиться с Дональдом Трампом.

Об этом пишет американское издание Axios.

Встреча должна пройти в четверг, 22 января.

По информации издания, Зеленский планирует встретиться с Трампом в Альпах вскоре перед тем, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным. Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины.

В издании отмечают, что тот факт, что Россия до сих пор не приняла 20-пунктный план, является одной из причин, почему Белый дом не хотел подписывать план процветания для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе.

По информации ТСН.ua, со ссылкой на наши источники в ОП, в настоящее время Владимир Зеленский находится в Киеве.

Напомним, во время выступления в Давосе сегодня, 21 января, Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже сегодня. Трамп был уверен, что Зеленский уже в Швейцарии и предположил, что он, «возможно, даже сидит в этом зале».

Однако Владимир Зеленский решил не ехать в Швейцарию в начале этой недели после того, как из-за массированного российского нападения возник частичный блекаут в Киеве.

Дата публикации
Количество просмотров
869
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie