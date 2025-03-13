Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на Путина – что именно он сказал

Американский президент уверен, что после прекращения огня никто не захочет возвращаться к боевым действиям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на кремлевского главу Владимира Путина, но пока не хочет их применять.

Об этом Трамп сказал в четверг, 13 марта, в Белом доме.

"У меня есть рычаги влияния, но я не хочу сейчас говорить о них, потому что прямо сейчас мы с ними разговариваем, и, судя по его сегодняшним заявлениям, они были достаточно положительными, поэтому я не хочу говорить об этом", — сказал Трамп.

Он выразил надежду, что Россия также достигнет договоренности, и "стрельба прекратится".

Американский президент убежден, что после прекращения огня и "это насилие" кончится. Он подчеркнул, что при его президентстве Россия не получила новых территорий.

Напомним, президент США Дональд Трамп также назвал заявление главы РФ Владимира Путина по поводу перемирия многообещающим и готов к разговору с ним. И сообщил, что его посланец Стив Виткофф совершает серьезные переговоры в Москве.

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