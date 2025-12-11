ТСН в социальных сетях

Трамп заявил, что имел «жесткий разговор» с европейскими лидерами по Украине

Дальнейшие шаги Вашингтона по поводу международных инициатив, связанных с Украиной, будут зависеть от ответов партнеров.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании состоялся в достаточно напряженной атмосфере.

Об этом сообщает Укринформ .

По словам президента США, лидеры трех европейских государств остаются его давними партнерами, однако в этот раз обсуждение оказалось острым.

Трамп отметил, что ожидает «определенных ответов» от европейских союзников, прежде чем принимать следующие решения по дальнейшим действиям в международных инициативах, связанных с Украиной.

Он уточнил, что во время переговоров возникли «небольшие споры по поводу отдельных лиц», однако партнеры настаивают на личной встрече уже в ближайшие выходные в Европе.

«Мы говорили в достаточно жестких тонах. Увидим, что получится… Происходит очень многое, но мы разберемся с этим», — подчеркнул президент Трамп.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично призвал президента Украины Владимира Зеленского «быть реалистом» по поводу войны .

Мы ранее информировали, что Украина передала свой ответ администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу относительно последнего проекта мирного плана .

