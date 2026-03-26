Трамп заявил, что Иран хотел сделать его новым верховным лидером

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран хотел сделать его верховным лидером. Впрочем, он отказался.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса.

«Еще никогда не было главы страны, которая хотела бы этого поста меньше, чем быть главой Ирана. Мы слышим их очень четко. Они говорят: „Я этого не хочу. Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером“. Нет, спасибо. Я этого не хочу», — сказал Трамп на ежегодном

Реклама

Также, по словам Трампа, Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по прекращению войны, несмотря на отрицание Ирана.

Напомним, ранее Трамп шокировал заявлением по Ирану. В частности, говорит, не следует использовать слово «война». Мол, нужно получить одобрение. Именно поэтому, выразился глава Белого дома, он будет использовать словосочетание «военная операция».

В то же время президент США нашел «козла отпущения» — ответственного за эскалацию конфликта с Ираном. Так, Трамп перевел ответственность на министра обороны Пита Гегсета. Мол, глава Пентагона первым предложил начать операцию.