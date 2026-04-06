Трамп заявил, что Иран можно «уничтожить» за одну ночь

Иран можно уничтожить за одну ночь. Более того, эта ночь может наступить уже во вторник (7 апреля) вечером.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции, пишет CNN.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — сказал президент.

Вероятно, новое заявление — очевидный намек ультиматум, выдвинуть в пасхальное воскресенье. К слову, тогда Трамп заявил, что у Ирана время до вторника, 20:00 по восточному времени, чтобы заключить соглашение.

Заметим, глава Белого дома неоднократно предупреждал, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре, если Тегеран не сможет заключить соглашение или открыть Ормузский пролив.

Ультиматум Трампа

В воскресенье, 5 апреля, Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, в котором с матерными словами набросился на Иран и требовал разблокировать Ормузский пролив. В традиционных для себя манере он назвал иранскую власть «сумасшедшими ублюдками» и пригрозил жизнью в «аду».

«Вторник в Иране станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном флаконе. Ничего подобного еще не было!!! — написал Трамп.

К слову, 7 апреля истекает 10-дневный срок его ультиматума по поводу открытия Ормузского пролива или согласия на заключение мирного соглашения.