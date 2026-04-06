Трамп заявил, что Иран можно «уничтожить» за одну ночь

7 апреля истекает 10-дневный срок ультиматум, который Трамп выдвинул иранским властям.

Елена Капник
Дональд Трамп. / © Associated Press

Иран можно уничтожить за одну ночь. Более того, эта ночь может наступить уже во вторник (7 апреля) вечером.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции, пишет CNN.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — сказал президент.

Вероятно, новое заявление — очевидный намек ультиматум, выдвинуть в пасхальное воскресенье. К слову, тогда Трамп заявил, что у Ирана время до вторника, 20:00 по восточному времени, чтобы заключить соглашение.

Заметим, глава Белого дома неоднократно предупреждал, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре, если Тегеран не сможет заключить соглашение или открыть Ормузский пролив.

Ультиматум Трампа

В воскресенье, 5 апреля, Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, в котором с матерными словами набросился на Иран и требовал разблокировать Ормузский пролив. В традиционных для себя манере он назвал иранскую власть «сумасшедшими ублюдками» и пригрозил жизнью в «аду».

«Вторник в Иране станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном флаконе. Ничего подобного еще не было!!! — написал Трамп.

К слову, 7 апреля истекает 10-дневный срок его ультиматума по поводу открытия Ормузского пролива или согласия на заключение мирного соглашения.

