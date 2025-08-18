Трамп заявил, что любит украинцев: что сказал о россиянах

Трамп и Зеленский в Белом доме сегодня, 18 августа / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит и украинцев, и россиян.

Об этом он сказал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским по прибытии в Белый дом.

«Я знаю украинских людей: они умные, сообразительные, огромные патриоты. Я люблю украинцев, но я люблю всех людей. Я люблю русский народ. Я люблю их всех. Я хочу завершить войну», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп объяснил, будут ли США отправлять свои войска в Украину.

Также он заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно поначалу прекращать огонь.