ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
787
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что любит украинцев: что сказал о россиянах

Трамп похвалил украинцев, но заявил, что любит и россиян.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Трамп и Зеленский в Белом доме сегодня, 18 августа

Трамп и Зеленский в Белом доме сегодня, 18 августа / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит и украинцев, и россиян.

Об этом он сказал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским по прибытии в Белый дом.

«Я знаю украинских людей: они умные, сообразительные, огромные патриоты. Я люблю украинцев, но я люблю всех людей. Я люблю русский народ. Я люблю их всех. Я хочу завершить войну», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп объяснил, будут ли США отправлять свои войска в Украину.

Также он заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно поначалу прекращать огонь.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie