- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 787
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что любит украинцев: что сказал о россиянах
Трамп похвалил украинцев, но заявил, что любит и россиян.
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит и украинцев, и россиян.
Об этом он сказал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским по прибытии в Белый дом.
«Я знаю украинских людей: они умные, сообразительные, огромные патриоты. Я люблю украинцев, но я люблю всех людей. Я люблю русский народ. Я люблю их всех. Я хочу завершить войну», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп объяснил, будут ли США отправлять свои войска в Украину.
Также он заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно поначалу прекращать огонь.