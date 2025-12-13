Трамп заявил, что «многие хотят увидеть», сработает ли его мирное соглашение для Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение для Украины, которое сейчас продвигает американская сторона, может оказаться действенным.

Об этом он сказал журналистам во время мероприятия в Белом доме, передает Укринформ .

Отвечая на вопрос о перспективах договоренностей вокруг Украины, Трамп отметил, что работа над соглашением продолжается и результат может быть известен в ближайшее время.

«Увидим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем», — сказал президент США.

Когда журналисты попросили его уточнить детали возможных договоренностей, в частности, о создании буферной зоны или вопросов территорий, Трамп отказался от комментариев.

«Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать, и многие хотят увидеть, как это сработает, посмотреть на это», — подчеркнул он.

По словам президента США, его главная цель – остановить массовую гибель людей.

«Все, что я хочу сделать – остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно», – подытожил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что вокруг возможного мирного плана США для Украины снова вспыхнули споры по поводу его условий, гарантий безопасности и рисков для фронта .

