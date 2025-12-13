- Дата публикации
Трамп заявил, что «многие хотят увидеть», сработает ли его мирное соглашение для Украины
Трамп заявил, что инициированное американской стороной мирное соглашение по Украине имеет шансы на успех.
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение для Украины, которое сейчас продвигает американская сторона, может оказаться действенным.
Об этом он сказал журналистам во время мероприятия в Белом доме, передает Укринформ .
Отвечая на вопрос о перспективах договоренностей вокруг Украины, Трамп отметил, что работа над соглашением продолжается и результат может быть известен в ближайшее время.
«Увидим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем», — сказал президент США.
Когда журналисты попросили его уточнить детали возможных договоренностей, в частности, о создании буферной зоны или вопросов территорий, Трамп отказался от комментариев.
«Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать, и многие хотят увидеть, как это сработает, посмотреть на это», — подчеркнул он.
По словам президента США, его главная цель – остановить массовую гибель людей.
«Все, что я хочу сделать – остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно», – подытожил Дональд Трамп.
