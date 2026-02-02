Трамп заявил, что может заставить страны погасить долги перед ООН "одним звонком"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что может помочь разрешить финансовый кризис Организации Объединенных Наций, связанный с нехваткой средств и задолженностью по уплате взносов.

Об этом он сказал в телефонном интервью изданию Politico.

По словам Трампа, если бы представители ООН обратились к нему за помощью, он смог бы повлиять на государства-должники. Он выразил убеждение, что страны бы быстро отреагировали на его обращение.

Реклама

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил НАТО платить. Все, что мне нужно сделать, это позвонить по телефону этим странам. Они послали бы чеки в течение минут», — сказал он, говоря о себе в третьем лице.

В то же время, Трамп не уточнил, готовы ли сами США погасить собственную задолженность перед ООН, которая оценивается в миллиарды долларов. Также он отметил, что раньше не знал о масштабах долгов, но уверен, что может повлиять на ситуацию.

Заявление прозвучало на фоне предупреждений со стороны чиновников ООН о возможных финансовых трудностях. В Организации не исключают сокращения сделок и даже временного закрытия штаб-квартиры в Нью-Йорке, если дефицит средств сохранится.

Также Трамп считает, что его Совет мира может заменить ООН : Китай неожиданно отреагировал.

Реклама

Пекин выступил в защиту ООН после Трампа.