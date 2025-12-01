Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких конкретных дедлайнов по прекращению российско-украинской войны, однако выразил уверенность, что боевые действия могут завершиться в ближайшее время. По его словам, главным термином является момент, когда удастся достичь мира.

Об этом Трамп сказал в комментарии американским журналистам.

"У меня нет дедлайна. У меня есть дедлайн, когда война закончится, и, надеюсь, война скоро закончится", - отметил Трамп.

В то же время глава Белого дома отметил масштабность потерь, которые продолжаются еженедельно. "На прошлой неделе погибли 27 000 человек", — сказал он, не уточнив источник этих данных.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий вокруг "мирного плана" Трампа и ожиданий международного сообщества по дальнейшему развитию дипломатических переговоров.

Эти слова Трампа прозвучали сразу после окончания переговоров в Майами, где представители США и Украины обсуждали пути мирного урегулирования войны.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио положительно оценил диалог в Майами, назвав его " очень продуктивной и полезной сессией ".