- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по завершению войны в Украине, но надеется на скорейшее прекращение боевых действий
Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает никаких сроков для завершения войны в Украине, однако ожидает, что она может завершиться в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких конкретных дедлайнов по прекращению российско-украинской войны, однако выразил уверенность, что боевые действия могут завершиться в ближайшее время. По его словам, главным термином является момент, когда удастся достичь мира.
Об этом Трамп сказал в комментарии американским журналистам.
"У меня нет дедлайна. У меня есть дедлайн, когда война закончится, и, надеюсь, война скоро закончится", - отметил Трамп.
В то же время глава Белого дома отметил масштабность потерь, которые продолжаются еженедельно. "На прошлой неделе погибли 27 000 человек", — сказал он, не уточнив источник этих данных.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий вокруг "мирного плана" Трампа и ожиданий международного сообщества по дальнейшему развитию дипломатических переговоров.
Эти слова Трампа прозвучали сразу после окончания переговоров в Майами, где представители США и Украины обсуждали пути мирного урегулирования войны.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио положительно оценил диалог в Майами, назвав его " очень продуктивной и полезной сессией ".