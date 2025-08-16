ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что не планирует новых санкций против России

Американский президент объяснил, что итоги переговоров в США были положительными, поэтому вопрос о «жестких последствиях» для России откладывается.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дал понять, что пока не рассматривает возможность введения новых санкций или других серьезных последствий для России после встречи с диктатором Путиным.

Во время интервью Fox News он заявил, что переговоры прошли «отлично».

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что сейчас мне не нужно об этом думать. Возможно, придется вернуться к этому через две или три недели, но пока не нужно об этом думать», — сказал Трамп.

Ранее в этом месяце Трамп угрожал жесткими санкциями против России, чтобы заставить Путина остановить войну против Украины. Однако этот шаг был отложен после того, как Кремль предложил личную встречу Трампа с Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор ждет звонка от президента США Дональда Трампа после его переговоров с российским диктатором Путиным на Аляске.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с диктатором Путиным, отметив, что полное взаимопонимание еще не достигнуто.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie