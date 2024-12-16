Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, но заверил, что примет украинского президента, если тот решит приехать сам.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, но готов его на ней принять.

Об этом Трамп заявил во время выступления перед журналистами.

На вопрос, был ли приглашен Зеленский на инаугурацию, Трамп ответил: "Нет, но если он захочет приехать, я с удовольствием приму его".

Также новоизбранный глава Белого дома выразил сомнение в присутствии на инаугурации китайского лидера Си Цзиньпина.

По его словам, и президент Украины Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин должны быть готовы заключить соглашение, чтобы положить конец войне.

Напомним, Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию войны в Украине.

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