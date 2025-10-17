Трамп заявил, что новые санкции против России могут быть "не ко времени" перед его разговором с Путиным

Дональд Трамп / © Associated Press

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил намерение поговорить с республиканскими лидерами в Конгрессе США о возможных санкциях против России.

Об этом он заявил в четверг во время выступления в Белом доме, передает Укринформ .

В ответ на заявление лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна о поддержке законопроекта с новыми санкциями против РФ президент США ответил:

"Увидим... Он еще не знает об этом разговоре (телефонный разговор с Путиным - ред.)".

Трамп отметил, что планирует обсудить вопросы санкций с сенатором Туном и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

"Я поговорю с ними чуть позже и расскажу об этом. Мы примем правильное решение. Я не против ничего. Просто, возможно, сейчас не идеальное время", - сказал президент.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США имеют достаточный арсенал "Томагавков", но эти ракеты "нужны им самим", комментируя возможность передачи вооружения Украине.

Напомним, представитель США при НАТО Мэттью Витакер сообщил, что США не будут вводить новые санкции против РФ , пока Европа не перестанет покупать у нее нефть и газ. Американский президент Дональд Трамп считает, что без этого экономические ограничения не будут эффективными.