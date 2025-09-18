- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что остановил войну Албании и "Абербайджана"
Трамп похвастался «дипломатическим успехом», снова перепутав страны.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова перепутал Армению с Албанией, приписывая себе заслугу в прекращении продолжительного конфликта между Баку и Ереваном.
Об этом глава Белого дома сказал на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Лондоне, передает Sky News.
Перечисляя, что он называет своими успехами в прекращении войн по всему миру, Дональд Трамп вспоминает длительный армяно-азербайджанский конфликт.
Он напомнил, что собрал лидеров обеих стран в Белом доме, где они подписали обязательство договориться о мире после десятилетий периодических конфликтов из-за спорной территории Нагорного Карабаха.
Однако Трамп назвал Армению «Албанией», а Азербайджан — «Абербайджаном». Это уже в третий раз, когда он ошибается с одной из стран за последние недели, отметили в издании.
Напомним, 8 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Белом доме мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.
В свою очередь Трамп похвастался, что эта война длилась 37 лет, но только он сумел ее прекратить.