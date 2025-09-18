Трамп заявил, что остановил войну Албании и "Абербайджана"

Трамп вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (справа) и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время трехсторонней церемонии подписания в Белом доме, 8 августа 2025 года, / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова перепутал Армению с Албанией, приписывая себе заслугу в прекращении продолжительного конфликта между Баку и Ереваном.

Об этом глава Белого дома сказал на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Лондоне, передает Sky News.

Перечисляя, что он называет своими успехами в прекращении войн по всему миру, Дональд Трамп вспоминает длительный армяно-азербайджанский конфликт.

Он напомнил, что собрал лидеров обеих стран в Белом доме, где они подписали обязательство договориться о мире после десятилетий периодических конфликтов из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

Однако Трамп назвал Армению «Албанией», а Азербайджан — «Абербайджаном». Это уже в третий раз, когда он ошибается с одной из стран за последние недели, отметили в издании.

Напомним, 8 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Белом доме мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Трамп похвастался, что эта война длилась 37 лет, но только он сумел ее прекратить.