Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным

Дональд Трамп объявил, что отменил запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, объяснив, что "это не чувствовалось правильным в данный момент".

Трамп и Путин

Трамп и Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным .

Об этом он заявил в коротком заявлении, подчеркнув, что намерен вернуться к этому вопросу позже.

"Я отменил свою встречу с Путиным. Это не чувствовалось правильным. Мы сделаем это в будущем", – сказал Трамп.

Напомним, что встреча Трампа и Путина рассматривалась как один из возможных дипломатических шагов в контексте обсуждения войны России против Украины.

Пока никаких новых дат или форматов переговоров не названо.

Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас.

Впрочем, 22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы подготовка ко встрече президентов США и России в Будапеште продолжается. По его словам, саммит состоится тогда, "когда придет время".

