Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Сроки, в которые состоится встреча двух лидеров государств, пока неизвестны.
Президент США Дональд Трамп заявил 13 февраля 2025 года, что ожидает личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, предположив, что они, вероятно, поначалу встретятся в Саудовской Аравии.
Об этом пишет The Hill.
"В конце концов, мы ожидаем встречи", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
"На самом деле мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда, и мы также встретимся, возможно, в Саудовской Аравии. Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", — добавил Трамп.
Сроки, когда состоятся встречи, пока неизвестны, но Трамп сказал, что это будет "не в слишком отдаленном будущем".
Комментарии Трампа прозвучали через несколько часов после того, как он разговаривал с Путиным телефоном, и когда его администрация продвигала планы по прекращению войны в Украине.
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам ранее, что ей не известно о каких-либо предпосылках, которые должны быть выполнены для проведения встречи.
Эта встреча ознаменует серьезное изменение в отношениях США с Россией.
Ранее Трамп говорил с Путиным. Это был первый публичный разговор между двумя лидерами после вступления Трампа в должность.
По словам Трампа, два лидера обсудили несколько тем, но сосредоточились главным образом на усилиях по прекращению войны в Украине. По итогам разговора с Путиным Трамп побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ожидается, что вице-президент Вэнс встретится с Зеленским на этой неделе во время поездки в Европу на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Министр финансов Скотт Бессент также был направлен в Украину для встречи с Зеленским, поскольку США добиваются соглашения о расширении доступа к критически важным полезным ископаемым Украины.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что против членства Украины в НАТО. По его мнению, вопрос Украины в НАТО больше не обсуждается и его это устраивает.
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